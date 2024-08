Il team principal della Williams James Vowles entusiasta della firma per il prossimo anno di Carlos Sainz: "E' un vincente in tutti i sensi, ci aiuterà a crescere. E' attento ai dettagli, mi aspetto che saliremo di livello. Sa come vincere le gare e i campionati, la combinazione è forte. Sarà un leader dentro e fuori la macchina. Al termine del 2026 possiamo liberarci a vicenda, ma ha firmato un quadriennale". Guarda il video. Tutto il weekend è live su Sky e in streaming su NOW

