Si torna in pista a Zandvoort per la terza e ultima sessione di prove libere, mentre alle 15 il cia alle qualifiche per assegnare la quindicesima pole della stagione. McLaren e Mercedes sembrano averne di più, Red Bull da rivedere. E si attende un segnale dalla Ferrari dopo un venerdì sottotono. Tutto il fine settimana della F1 è come sempre live su Sky e in streaming su NOW

CLICCA QUI SE NON VEDI IL MONITOR DEI TEMPI DALLE 11.30