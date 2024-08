Fondo irregolare, Albon a rischio squalifica

Non c'è pace per la Williams nel sabato di Zandvoort: dopo il terribile incidente di Sargeant nelle FP3, i commissari hanno ravvisato irregolarità nel fondo della monoposto di Alex Albon. A rischio squalifica il pilota (convocato dagli stewards), che avrebbe dovuto scattare dall'ottava posizione. Domenica alle 15 la gara live su Sky e in streaming su NOW

F1, GP OLANDA: HIGHLIGHTS QUALIFICHE