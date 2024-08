Max Verstappen commenta la 'sconfitta' a Zandvoort, dove scatterà alle spalle di Lando Norris: "Oggi non avevamo abbastanza passo. Io le ho provate tutte e sono molto contento della prima fila. Speriamo che domani la macchina vada bene in gara. Vincere? Ci proveremo. Ma quando sei 3 decimi dietro devi essere realista. Comunque ci proveremo...”. Guarda il video. Tutto il weekend è live su Sky e in streaming su NOW

F1, GP OLANDA: HIGHLIGHTS QUALIFICHE