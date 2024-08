La britannica domina la prima gara di Zandvoort (slittata a domenica), mentre nella seconda il ritorno al successo della francese. Sempre a podio Weug della Ferrari Driver Academy. Oggi il GP di F1 alle 15: live su Sky e in streaming su NOW

Abbi Pulling ha ottenuto la sua quinta vittoria su sette dominando a Zandvoort dopo essere scattata dalla pole. Doriane Pin ha tagliato il traguardo al secondo posto, ma è stata retrocessa al quinto a causa di una penalità di 5'' per falsa partenza; di conseguenza, Nerea Martí sale di una posizione e Maya Weug va sul podio nel suo fine settimana di casa. Le gare di domenica sono iniziate presto, con Gara 1 riprogrammata e ridotta a 13 giri dopo il rinvio di oeri. Pulling è stata molto reattiva allo spegnimento dei semafori, ottenendo il via perfetto per mantenere un comodo vantaggio in curva 1, mentre ha aperto un gap di otto decimi alla fine del primo giro.

Nella seconda gara il successo di Pin

Gara-2 ha segnato il ritorno al successo di Doriane Pin. In un'emozionante seconda prova a Zandvoort, la pilota della Mercedes ha incassato un successo pesante. Maya Weug ha invece ottenuto il secondo podio del fine settimana con la Prema Racing che ha concluso al secondo posto, mentre Abbi Pulling ha chiouso al terzo posto nonostante abbia lottato duramente per il secondo gradino del podio durante i 17 giri di gara. Dopo aver ricevuto una penalità di cinque secondi per falsa partenza in Gara 1, Pin ha effettuato un'ottima partenza dalla pole in Gara 2 e ha mantenuto nettamente il comando. A fare una buona fuga è stato anche Weug, la pilota della Ferrari Academy ha preceduto Pulling per inserirsi in seconda posizione alla prima curva.