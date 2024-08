Charles Leclerc commenta lo splendido e inaspettato podio a Zandvoort: "Sono molto sorpreso. Non sono spesso contento di un terzo posto, ma dopo la gara di oggi possiamo essere felici. Da venerdì abbiamo faticato, ma poi in gara abbiamo trovato del passo in più e abbiamo eseguito una strategia perfetta. Sono molto felice di iniziare la seconda parte di stagione così. Non avrei mai pensato di arrivare sul podio". Guarda il video. Il Mondiale è live su Sky e in streaming su NOW

