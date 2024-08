Andrea Stella, team principal della McLaren, sorride dopo il trionfo di Norris in Olanda: "Weekend molto positivo, anche oltre le aspettative. Confidavamo negli aggiornamenti, è una pista amica. Norris è stato super, tenendo tutto sotto controllo anche dopo la partenza. E' un pilota in fase di crescita, avrà tante prove di maturità. Sta crescendo bene e oggi l'ha dimostrato". Guarda il video. Il Mondiale è live su Sky e in streaming su NOW

