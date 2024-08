Arriva la conferma dal team principal: a Monza Antonelli farà il suo esordio in una prova ufficiale di F1 nelle FP1 al volante della Mercedes. "Sono molto emozionato, abbiamo iniziato a lavorare con lui quando aveva 11 anni", afferma il team principal al termine della gara in Olanda, "Spero che tutti i tifosi lo festeggeranno". Messaggio a Kimi via radio? "Non ci ho ancora pensato, voglio essere creativo". Nel VIDEO, l'intervista completa

