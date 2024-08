Franco Colapinto affiancherà Alex Albon per il resto della stagione in Williams. Sostituirà l'americano Logan Sargeant, protagonista di un violento incidente durante le libere in Olanda. "È un onore debuttare in F1 con la Williams", le prime parole del 21enne argentino, "Sono pronto per questa sfida"

Si chiude l'avventura in Williams di Logan Sargeant: Franco Colapinto prenderà il suo posto in F1 al fianco di Alex Albon fino al termine della stagione. "È un onore debuttare in F1 con Williams", afferma il 21enne argentino, "È un team con una grande storia e la sua missione è tornare ad essere davanti. Non vedo l'ora di farne parte". Infine, "Arrivare a stagione in corso sarà un grande motivo di apprendimento per me, ma sono pronto ad accettare questa sfida. Lavorerò duro con Alex e tutta la squadra per far sì che sia un successo". Il 21enne agentino, che sarà in griglia già questo weekend a Monza, ha fatto il suo debutto con la FW46 durante la prima sessione di prove libere del Gran Premio di Gran Bretagna. Nella stagione attuale di Formula 2 ha conquistato una vittoria a Imola ed è salito sul podio a Barcellona e in Austria.