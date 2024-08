Il team Prema, campione ion Belgio, celebra a Monza la vittoria del campionato in Formula 3. Quanto alla classifica piloti, a occupare la vetta in attesa del Gran Premio d’Italia c'è Leonardo Fornaroli, che grazie al podio ottenuto nella Feature Race ha superato Gabriele Minì. Tutto il fine settimana è live su Sky e in streaming su NOW



LA CONFERENZA PILOTI F1 IN LIVE STREAMING