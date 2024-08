La scelta delle tre mescole da asciutto non è variata rispetto al 2023: C3 come Hard, C4 come Medium e C5 come Soft. Questo è il tracciato dove di solito si corre con la configurazione aerodinamica più bassa per privilegiare la velocità di punta (diminuendo la resistenza all’avanzamento). Stabilità in frenata e trazione in uscita dalle due chicane sono i fattori più sfidanti per gli pneumatici. Tutto il fine settimana è live su Sky e in streaming su NOW

