Fred Vasseur commenta la prima giornata di libere a Monza: "Siamo tutti vicini, è stato un buon risultato perché siamo in lotta e il bilanciamento è buono. Ma la strada è ancora lunga. Gli aggiornamenti? Questo non è il circuito migliore, ma ogni aggiunta fa la differenza. Il graining migliorerà, fortunatamente le condizioni meteo non cambieranno". Guarda l'intervista. Tutto il fine settimana è live su Sky e in streaming su NOW

GP MONZA, HIGHLIGHTS LIBERE