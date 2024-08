Poleman del GP d’Italia, Norris ha ricevuto il consueto ruotino da Javier Zanetti, bandiera e attuale vicepresidente dell'Inter. Inoltre, non è mancata la consegna dell’anello 'regale'. Si tratta in particolare di un omaggio alla storia della città che si lega alla corona ferrea della regina Teodolinda, ai simboli del motorsport e al Tricolore incastonato con pietre preziose nell'oro 18 carati. Domenica alle 15 il GP d'Italia è live su Sky e in streaming su NOW



HIGHLIGHTS DELLE QUALIFICHE