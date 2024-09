Max Verstappen commenta le qualifiche di Baku, chiuse al 6° posto: "Abbiamo fatto qualche cambiamento, ma forse siamo andati oltre al limite. E' un peccato. Non ho trovato la fiducia, è stato difficile mettere insieme al giro. La macchina era imprevedibile e su un circuito come questo non è l'ideale". Guarda il video. Domenica gara alle 13: live su Sky e in streaming su NOW

F1, GP BAKU: HIGHLIGHTS QUALIFICHE