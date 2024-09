Il passo falso di Norris in qualifica potrebbe rivelarsi decisivo per la seconda posizione nella classifica piloti. Una vittoria di Leclerc, che scatterà dalla pole, potrebbe valere il sorpasso in classifica se il pilota McLaren, 17° in griglia, non dovesse terminare la gara a punti. Domenica gara alle 13: live su Sky e in streaming su NOW

I tifosi della Ferrari sono legittimati a fare qualsiasi scongiuro, ma non c'è dubbio che dopo il sabato di Baku stiano sognano un grande colpo in questo Mondiale dalle mille emozioni. Charles Leclerc, poleman del GP in Azerbaijan, potrebbe salire al secondo posto nella classifica piloti: i punti che lo separano da Norris sono infatti solo 24 e a Baku può arrivare il sorpasso. Il ferrarista scatterà come detto davanti a tutti, mentre il pilota McLaren partirà solo 17° (colpa di una bandiera gialla in Q1). Se in gara Charles dovesse vincere e Lando non dovessere fare punti, allora arriverebbe il 2° posto in graduatoria per il pilota di Maranello.