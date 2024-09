In casa Ferrari, Fred Vasseur sorride ma pensa già a domenica: "Bene la pole di Leclerc, godiamocela. Ma l'importante è la gara. Abbiamo entrambe le macchine davanti e un buon passo, ma siamo tutti vicini. Non dobbiamo strafare. Le strategie? Dipenderanno dalle Safety-car. Non guardo alle classifiche, dobbiamo restare concentrati giorno dopo giorno". Domenica gara alle 13: live su Sky e in streaming su NOW

F1, GP BAKU: HIGHLIGHTS QUALIFICHE