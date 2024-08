Charles Leclerc commenta le qualifiche di Monza, in cui scatterà dalla seconda fila: "Non siamo riusciti a risolvere il problema di mandare in temperatura le Soft, è frustrante non aver progredito in quelle curve. Siamo molto vicini nel passo gara, McLaren è da vedere ma saranno veloci. Con la spinta dei tifosi e gli aggiornamenti vogliamo fare una bella gara, tenendoli nel DRS e provandoli a sorpassare". Guarda il video. Tutto il fine settimana è live su Sky e in streaming su NOW

GP ITALIA, HIGHLIGHTS QUALIFICHE