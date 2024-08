Carlos Sainz scatterà dalla terza fila a Monza: "Non ho avuto problemi con le gomme, quello che mi è costato un po’ è stato nel Q3 quando si è abbassata la temperatura nel far funzionare le gomme davanti. E' un peccato, forse si è abbassata la temperatura nel finale e ci è costato quel decimo, ma eravamo in lotta”. Guarda il video. Tutto il fine settimana è live su Sky e in streaming su NOW

GP ITALIA, HIGHLIGHTS QUALIFICHE