Fred Vasseur commenta le qualifiche della Ferrari: "Siamo a 2 centesimi dalla prima fila, peccato ma siamo lì. Abbiamo poco carico, forse un vantaggio per la gara anche se la monposto è più dura da guidare. Qui la velocità di punta è importante e in gara andiamo meglio che in qualifiche. La differenza la fanno i dettagli. Siamo tutti vicini, vincere dalle nostre posizioni è possibile". Tutto il fine settimana del GP d'Italia è live su Sky e in streaming su NOW

GP ITALIA, GLI HIGHLIGHTS DELLE QUALIFICHE