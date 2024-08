Tramnitz vince la Sprint Race a Monza davanti a Montoya e Ramos. Fornaroli, Minì e Browning, i favoriti in lotta per il campionato, partono dalle retrovie, retrocessi di quattro posizioni in griglia dopo le qualifiche del Gruppo A. La vittoria del titolo si deciderà quindi domani nella Feature Race, con Fornaroli ancora leader a soli tre punti di distanza da Minì e cinque da Browning. Tutto il weekend è LIVE su Sky e in streaming su NOW F1, GP ITALIA: LA DIRETTA DI LIBERE E QUALIFICHE

Tramnitz (MP) e Beganovic (Prema) in prima fila nella gara Sprint, con i migliori tutti retrocessi di quattro posizioni in griglia dopo l’elastico farsa del gruppo A in qualifica di ieri. Inizia così l’atto ultimo della Formula 3 2024 in quel di Monza, dove domani -con la Feature Race - verrà eletto il campione stagionale dopo un testa a testa lungo dieci eventi. I favoriti partono dunque indietro e pertanto Fornaroli (Trident) si accomoda in ottava fila, alle spalle di Minì (Prema) e davanti a Browning (Hitech) relegato in nona. Dalla pit lane parte invece Sztuka (MP), dietro tutti.

La gara Alla fine del giro di formazione Mansell (ART) prima stalla poi riparte e costringe tutti a un giro extra di formazione e viene costretto a partire dal fondo dello schieramento, dietro Sztuka. Allo spegnimento dei semafori è già caccia i primi punti veri del weekend. Alla prima curva passa in testa Tramnitz davanti a Montoya, che sorpassa subito Beganovic. Al secondo passaggio viene chiamata in causa la Safety Car: Bedrin e Leon fuori, dopo un contatto innescato da Smith. I tre migliori della classifica (e in lotta per il titolo, ragionevolmente) sono tutti fuori dai punti: Fornaroli è 13°, Browning 15°, Minì 16°. Penalità intanto per Tramnitz, per avere infranto la procedura di partenza (presumibilmente imputabile ai meccanici). Si riparte al giro 6. Elastico di Tramnitz. Boya perde due posizioni, Fornaroli ne guadagna due. Smith penalizzato di 10”. Al settimo giro Fornaroli è nono. Minì dodicesimo, dietro Browining. Ramos segna il giro veloce ed è terzo. Fornaroli ottavo, proprio mentre davanti Ramos sale in seconda posizione. Meguetounif giro veloce: Trident scatenate. Fornaroli segna anche il giro veloce al decimo passaggio e sale in settima piazza, poi risorpassato a cinque giri dal termine da Boya.

Gli ultimi giri Esterson e Wisnicki intanto entrano in contatto: altra Safety Car. Alle spalle della quale sono in ordine Tramnitz, Montoya, Ramos, Meguetounif, Dunne, Beganovic, Boya, Fornaroli, Browning e Stenshorne. Subito fuori dai punti Minì, undicesimo. Al diciassettesimo giro riparte la corsa. Alla fine vince Tim Tramnitz (MP) su Montoya (Campos) e Ramos (Trident). Browning è settimo davanti a Boya, Fornaroli e Minì (Prema). In classifica generale rimane leader Fornaroli con 132 punti, davanti a Minì (129), Browning (127) e Lindblad (113).