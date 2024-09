Meravigliosa follia: così Ferrari ha vinto a Monza

La Rossa trionfa a Monza grazie a Charles Leclerc, a seguito 'dell’azzardo' provato con la strategia: entrambe le Rosse, infatti, si sono fermate una sola volta ai box, a differenza degli avversari. Mossa che, alla fine, si è dimostrata vincente. La F1 torna la tra due settimane con il GP dell'Azerbaigian: live su Sky e in streaming su NOW

La Ferrari torna a vincere a Monza e lo fa con Charles Leclerc. Il monegasco trionfa nel GP di casa della Rossa davanti alle due McLaren di Piastri e Norris. Un successo legato soprattutto alla strategia attuata dalla Scuderia di Maranello a discapito di quella di Woking. La scelta è stata quella di puntare su una sola sosta, a differenza degli avversari (compresi i McLaren) che sono rientrati due volte ai box. Nonostante l’undercut fatto da Norris a discapito proprio di Leclerc (che aveva preso la posizione sul britannico), entrambe le Ferrari hanno scelto di rimanere in pista con le gomme hard montate in precedenza. Da qui, la chiusura del cerchio: con Leclerc in testa e il grande lavoro compiuto anche dal compagno di squadra Sainz che ha provato a rallentare le due McLaren. Missione compiuta, con la Ferrari che torna a vincere davanti al proprio pubblico, in una giornata caratterizzata anche da una strategia vincente.