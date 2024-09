Lewis Hamilton è pronto per indossare la tuta Ferrari nel 2025 a Monza: "E' stato fantastico vedere vincere qui la Ferrari, Charles è stato super. Già nella parade ho visto che i tifosi della Rossa mi guardavano in modo diverso. Sarà incredibile l'anno prossimo!". Guarda il video. Il Mondiale è live su Sky e in streaming su NOW

GP MONZA, HIGHLIGHTS