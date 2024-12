È arrivata l’ufficialità da parte di Alpine: Jack Doohan, attuale pilota di riserva dell'Alpine, correrà l'ultimo GP della stagione ad Abu Dhabi al posto di Esteban Ocon. Doohan è stato già confermato come pilota ufficiale della scuderia per il prossimo anno al fianco di Pierre Gasly, mentre Ocon passerà alla Haas. Il weekend di Yas Marina è come sempre live su Sky in streaming su NOW

