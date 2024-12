Ad Abu Dhabi (diretta su Sky e in streaming su NOW domenica 8 dicembre alle 14) Sergio Perez potrebbe disputare l'ultima gara con Red Bull, al termine di una seconda parte di stagione negativa per il pilota messicano. "E' abbastanza esperto da conoscere la situazione", ha detto il team manager Christian Horner a Sky Sports. In caso di addio i nomi per rimpiazzarlo sono quelli di Lawson e Tsunoda F1, I PILOTI PER IL 2025

A dispetto di un contratto rinnovato a giugno fino al termine del 2026, Sergio Perez potrebbe non essere il compagno di squadra di Max Verstappen in Red Bull nella prossima stagione. A mettere in bilico il futuro del pilota messicano con la scuderia di Milton Keynes, come riporta Sky Sports, sono i risultati, tutt'altro che esaltanti, della seconda parte di stagione. Dopo un ottimo inizio, con 4 podi nelle prime 6 gare, le prestazioni di Perez sono andate in calando, a cominciare dal doppio ritiro a Monaco e in Canada. Da quel momento 'Checo' non è più entrato in top 5, non riuscendo a racimolare punti sufficienti per permettere a Red Bull di confermarsi campione del mondo costruttori, titolo che si giocheranno McLaren e Ferrari nell'ultima gara di Abu Dhabi (LIVE su Sky e in streaming su NOW domenica 8 dicembre alle 14).

Le parole dI Horner e Marko Dopo il GP di Abu Dhabi che chiuderà il sipario sul 2024 del Circus Red Bull dovrà prendere una decisione definitiva sulla line up per la prossima stagione. Perez ha firmato un contratto per altre due stagioni, ma secondo quanto scrive Sky Sports potrebbero esserci clausole di rescissione legate ai risultati. Che, come detto sopra, non sono dalla parte del messicano. E a confermare i dubbi dalle parti di Milton Keynes ci sono anche le dichiarazioni del team manager Christian Horner: "Checo è stato un pilota meraviglioso per noi. Ha contribuito al titolo di Max nel 2021 e a quello costruttori nel 2022 e 2023 - ha detto a Sky Sports F1 -. Ma prima di tutto è un bravo ragazzo. Non si sta godendo la situazione in cui si trova in questo momento. Conosce la pressione di questo business. Gli daremo tutto il supporto possibile fino alla bandiera a scacchi ad Abu Dhabi. Ciò che deciderà di fare, sarà una sua decisione alla fine della giornata. È abbastanza esperto da conoscere la situazione". Così invece il consulente Helmut Marko a Viaplay: "Ci sarà un incontro lunedì dopo Abu Dhabi. Ci saranno tutte le persone più importanti, tutti gli azionisti. Lì verrà presa una decisione". Approfondimento Perez, partenza incubo in pit-lane: sorpassato!