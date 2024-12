Il team principal scrive a Hamilton in vista del GP Abu Dhabi, il suo ultimo fine settimana in Mercedes prima del passaggio in Ferrari: "Dopo 12 anni, siamo pronti per il capitolo finale della nostra storia. È stato un bel viaggio. Abu Dhabi sarà una festa. Lewis sarà sempre parte della nostra famiglia". Il fine settimana di Abu Dhabi è in diretta su Sky e in streaming su NOW F1, I PILOTI PER IL 2025

L'ultima volta di Lewis Hamilton in Mercedes. Il sette volte campione del mondo si prepara all'atto finale da pilota della scuderia di Brackley in vista del fine settimana ad Abu Dhabi, in programma dal 6 all'8 dicembre (e in diretta su Sky e in streaming su NOW). A presentare la tappa di Yas Marina, è stato Toto Wolff che ha colto l'occasione per scrivere una lettera emozionante al pilota britannico.

Wolff: "Pronti per il capitolo finale della nostra storia con Lewis" "Dopo 12 anni incredibili, ci prepariamo a scrivere il capitolo finale della nostra storia con Lewis questo fine settimana – ha detto il team principal Mercedes –. È stato un bel viaggio. Quando abbiamo iniziato a lavorare insieme nel 2013, non avremmo potuto immaginare cosa sarebbe successo. 6 Mondiali piloti. 8 titoli Costruttori. 84 vittorie. 68 pole position. 53 podi. La partnership pilota-team di maggior successo nella storia della F1 fatta di molti momenti alti che abbiamo apprezzato. Altri, invece, bassi che abbiamo superato insieme. La nostra relazione è stata molto di più di semplici numeri e statistiche. È un'eredità che trascende il nostro sport, con un impatto duraturo oltre la pista. Una che si è impegnata ad aumentare la diversità nel nostro sport. A lottare per l'inclusione. Lewis è stato il catalizzatore di tutto questo e siamo stati onorati e orgogliosi di lavorare con lui. Quel lavoro non si fermerà alla fine di quest'anno. Ma è iniziato grazie all'impulso guidato da Lewis".

"Lewis sarà per sempre parte della nostra famiglia" "Questo weekend – ha continuato Wolff – sarà una festa. Una festa di tutto ciò che abbiamo realizzato insieme. La storia di Lewis con la Mercedes risale a 26 anni fa. Ogni giro della sua carriera finora è stato alimentato dalla stella a tre punte. Onoreremo questa storia senza pari ad Abu Dhabi e durante la settimana successiva, quando visiteremo Kuala Lumpur, Stoccarda, e infine Brixworth e Brackley. E la onoreremo sapendo che, mentre questa fase della nostra relazione sta giungendo al termine, Lewis sarà sempre parte della nostra famiglia. Per ora, però, la nostra attenzione è tutta rivolta al weekend di gara. Non c'è modo migliore di segnare la fine del nostro tempo insieme che con una prestazione forte in pista. Vogliamo concludere la stagione in prima linea. Con George come pilota senior e Kimi come un entusiasmante talento esordiente, il nostro futuro è luminoso. Ma concludiamo questo capitolo attuale nel modo giusto".