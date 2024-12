Le parole di Verstappen dopo il sabato di Lusail non sono passate inosservate. Max non ha gradito il comportamento di Russell in qualifica: il pilota della Mercedes aveva fatto notare ai Commissari che nel Q3 l'olandese aveva rallentato ostacolando così il suo giro. Di qui la penalità che ha tolto al campione del mondo la pole consegnandola al britannico

Verstappen contro Russell . Al GP del Qatar non è certo passato inosservato l'attacco del campione del mondo al pilota Mercedes, con dichiarazioni forti rilasciate sia ai microfoni di ViaPlay che in conferenza stampa. Verstappen ha parlato di quanto avvenuto in qualifica a Lusail con l'episodio che lo ha visto coinvolto assieme al britannico: " Ha perso il mio rispetto , fa tanto il carino davanti alle telecamere e poi dai Commissari è un'altra persona".

Verstappen: "Ha fatto di tutto perché io venissi penalizzato"



Russell aveva fatto notare ai Commissari che Max nel Q3 aveva rallentato ostacolando così il suo giro di lancio. Successivamente è arrivata la penalità "per guida lenta non necessaria" che ha tolto alla Red Bull numero #1 la pole consegnandola allo stesso Russell. "Non lo posso accettare. Ha fatto di tutto per far sì che io venissi penalizzato. Non avevo mai assistito a un comportamento del genere da parte di un collega", ha aggiunto Verstappen (che poi ha vinto il GP).