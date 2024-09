"Ho fatto i complimenti ad Antonelli"

Nel corso del weekend italiano, Mercedes ha annunciato che Kimi Antonelli sarà il sostituto di Lewis Hamilton per la prossima stagione. Sul giovane talento italiano, Jacobs non ha dubbi: "Gli ho scritto sui social qualche giorno fa ed è stato gentilissimo. Gli ho fatto i complimenti per il prossimo anno". E sulla gestione della pressione che dovrà affrontare Kimi: "La pressione è una cosa che gestisci con il tempo. Io per esempio non sono nato vincitore, mi sono dovuto costruire. Ho avuto momenti nei quali era più forte di me e ho commesso tanti errori, poi si impara a gestirla. Lui è un ragazzo di tantissimo talento, ha 18 anni e ha tanta strada davanti e saprà gestirla nei migliori dei modi".