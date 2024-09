Carlos Sainz esulta per la vittoria di Leclerc a Monza:"Siamo stati coraggiosi, Charles ha fatto un lavoro incredibile, una vittoria della Ferrari a Monza è fantastica. Pensavo di essere l'unico a fare un solo pit-stop, ma ho perso qualche giro e mi è costato il podio. La cosa più importante è stato vincere con la Rossa. E' stato un piacere guidare qui in rosso, davvero speciale". Guarda il video. Il Mondiale è live su Sky e in streaming su NOW

