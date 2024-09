Max Verstappen deluso dopo il 6° posto di Monza: "E' stata la gara che mi aspettavo, sapevo che non avrei potuto lottare. Ma la strategia non è stata ottimale, potevamo fare meglio. Inoltre non abbiamo usato la potenza massima per un problema al motore. Serve lavorare duramente e cambiare qualcosa nella macchina: è il momento di dare una svolta e avvicinarla alla macchina del 2023. Abbiamo limitato i danni". Guarda il video. Il Mondiale è live su Sky e in streaming su NOW

GP MONZA, HIGHLIGHTS