Kevin Magnussen non prenderà parte al prossimo Gran Premio a Baku. Un contatto in gara a Monza con Gasly gli costa 10 secondi di penalità e gli ultimi due punti sulla super licenza che gli rimanevano. Sulla sua Haas ci sarà Bearman, che ha già partecipato al GP dell'Arabia Saudita al posto di Sainz. Il Mondiale è live su Sky e in streaming su NOW

GP MONZA, HIGHLIGHTS - IL VIDEO DEL CONTATTO