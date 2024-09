F2, Bortoleto vince la Feature Race a Monza

Dopo la vittoria di Bearman nella Sprint, è Bortoleto (partito dal fondo) ad aggiudicarsi con una grande rimonta la Feature Race a Monza davanti a Maloney e Verschoor. Ottima prestazione anche da parte di Kimi Antonelli che su Prema chiude in quarta posizione GP MONZA, ULTIME NEWS

Dopo la bella vittoria di Bearman (Prema) in Gara Sprint, la Feature Race si annuncia molto complessa dal lato strategico. SuperSoft per gran parte dei protagonisti al via, in attesa del pit obbligatorio. Prima fila per il leader del campionato Hadjar (Campos), accanto al pole-sitter Maloney (Rodin). All’avvio del giro di schieramento non riesce a partire Verschoor (Trident), costretto così a partire dal fondo, dietro a Bortoleto (Invicta), autore di una pessima qualifica e di un’ottima gara uno. Allo spegnimento dei semafori è subito corsa alla testa della gara. In prima curva passa davanti Maloney, davanti alle due Prema e a Durksen. Safey Car. Coinvolti nel contatto Aron (centrato da un lungo bloccaggio di Marti) e Hauger (foratura).

La ripartenza Si riparte al secondo giro. Hadjar quarto. Bortoleto è già risalito in quindicesima. Penalizzato 10” Marti, mentre Durksen si riprende la quarta posizione. Al sesto giro viene richiamato ai box Bearman. Dietro di lui rientra a smarcare le gomme anche Martins. Sono i primi due a effettuare il pit stop. Poi Maloney e Antonelli nel giro seguente. All’ottavo giro si gira Hauger. Safety Car. Rientra anche Bortoleto, che così esce primo. E così la prima Safety quasi impalpabile e la seconda con il pit del brasiliano, rimettono in corsa Bortoleto e rispediscono Hadjar in diciottesima posizione a un terzo di gara. Situazione capovolta. Bortoleto alla ripartenza prova ad allungare. Poi a metà gara segna il giro veloce e prende la leadership della corsa. Al diciassettesimo passaggio si ritira anche Correa dopo aver tamponato Bearman. Hadjar quindicesimo. Alla 24a tornata Antonelli passa su Bearman, lo sospinge al limite della pista e anche Durksen ne approfitta. Pit stop di Goethe. Durksen prosegue la sua rincorsa e sorpassa anche il bolognese, finendo poi lungo. Antonelli sorpassa Martins. Il francese perde poi posizione anche da Durksen. Hadjar è solo tredicesimo.

Bortoleto vince la Feature e torna in corsa per il titolo Bortoleto controlla la corsa fino alla fine e passa per primo sotto la bandiera a scacchi coronando col successo una gara inattesa, nata dalla peggior qualifica possibile, con la quale si rimette in corsa per il titolo assoluto, tornando a -10.5 punti in classifica da Isack Hadjar (165 vs 154,5). Sul podio anche il redivivo Maloney, che aveva dominato la prima parte della stagione (ora terzo con 131 punti) e Verschoor (Trident). Quarto un ottimo Kimi Antonelli, che così può festeggiare con un buon risultato la fresca promozione in F1 nel team Mercedes 2025.