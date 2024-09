Un Leclerc leggendario porta in trionfo la Ferrari nel suo Gran Premio di casa: torna sul gradino più alto del podio a Monza dopo una gara straordinaria. Ottima prova anche di Sainz, che protegge il compagno di squadra fino alla fine. Altro primo giro da dimenticare per Norris, bene anche Piastri. La F1 torna la tra due settimane con il GP dell'Azerbaigian: live su Sky e in streaming su NOW

GP ITALIA, GLI HIGHLIGHTS