Ferrari, Baku prova di maturità per costruire una base solida di certezze

Vasseur ha portato una mentalità diversa che funziona: è importante che continui a esserci questo atteggiamento indipendentemente dal risultato, deve diventare un automatismo. Baku sarà la prova di maturità per una Ferrari che non deve guardare il Mondiale, ma costruire una base solida di certezze per il futuro. Deve essere la conferma di questo percorso. Guarda il video. Il Mondiale è live su Sky e in streaming su NOW

GP MONZA, GLI HIGHLIGHTS DELLA GARA