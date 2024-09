Dopo Monaco ci eravamo illusi che la Ferrari potesse dare continuità di risultati ed è arrivato un down, ma Baku è una pista diversa da Monza e tutto sarà differente. McLaren lascia battagliare Norris e Piastri, ma Lando l'ho visto veramente depresso... Guarda il video. Il Mondiale è live su Sky e in streaming su NOW

GP MONZA, HIGHLIGHTS