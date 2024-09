L'unico "problema tecnico" di Leclerc a Monza

Domenica perfetta per Leclerc e Ferrari a Monza: una impeccabile strategia del team e un'ottima gestione gomme di Charles assicurano la vittoria nel Gran Premio di casa. Ma un "problema tecnico" c'è stato: durante i festeggiamenti post gara il pilota e alcuni membri della squadra si sono messi in posa per gli scatti di rito, ma il box sul quale erano seduti ha ceduto. Guarda il video. Il Mondiale è live su Sky e in streaming su NOW

GP MONZA, HIGHLIGHTS