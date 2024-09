GP Monza, "The House of Peroni" conquista Milano

Il premium brand italiano di birra ha replicato nel capoluogo lombardo il successo dell’iniziativa di Bologna: una casa dedicata ai Tifosi Ferrari che, dal 29 agosto all’1 settembre, si sono immersi nelle emozioni dello sport e del divertimento con ospiti speciali di Scuderia Ferrari HP, uno show car, un simulatore di guida, eventi esclusivi e masterclass con il bartender di fama mondiale Simone Caporale. Non sono mancate le sorprese, come la bandiera personalizzata consegnata ai fan dal pilota monegasco

Dopo il successo della prima edizione di Bologna, il premium brand italiano di birra Peroni Nastro Azzurro 0.0% - appartenente ad Asahi Europe & International - ha rilanciato il suo format "The House of Peroni Nastro Azzurro 0.0%" nel cuore di Milano per celebrare la partnership con Scuderia Ferrari HP in occasione del Gran Premio di Monza di Formula 1 e l’inimitabile passione dei “Tifosi” della scuderia di Maranello. Uno spazio immersivo ed emozionante, che per tutto il weekend ha offerto il brivido della pista ai fan del Cavallino. E non sono mancate le sorprese, con Charles Leclerc che ha regalato ai Tifosi una bandiera speciale da utilizzare per tutta la stagione per sostenere la propria squadra.

Oltre 200 mq di pura passione "The House of Peroni Nastro Azzurro 0.0%" ha accolto i Tifosi Ferrari - famosi per essere fra i più appassionati e devoti al mondo e conosciuti per questo proprio con il soprannome “Tifosi” - dal 29 agosto all’1 settembre nel capoluogo lombardo, in Piazza XXIV Maggio, nella sua casa di più di 200 metri quadrati strutturati su due piani. Un fine settimana all’insegna di un calendario di appuntamenti animato da una perfetta food experience offerta al pubblico, merchandising esclusivo personalizzato, ospiti speciali direttamente dal team Scuderia Ferrari HP e l'opportunità di vedere una show car di Scuderia Ferrari HP. Senza dimenticare le masterclass sui cocktail insieme a Simone Caporale - Ambassador di Peroni Nastro Azzurro 0.0% e bartender di fama mondiale -, e un simulatore di guida per provare la vera sensazione di essere in pista. Un’opportunità unica che - grazie alla partnership tra Peroni Nastro Azzurro 0.0% e Scuderia Ferrari HP, iconici brand che sono sinonimo di passione e stile italiano - ha permesso agli appassionati di immergersi nelle emozioni dello sport e del puro divertimento.

Manera (Peroni): "I Tifosi rendono lo sport speciale" "Peroni Nastro Azzurro crede fortemente nei valori sportivi in quanto espressione di un modo di vivere positivo", ha detto Viviana Manera, Marketing Director Birra Peroni. "La partnership con Scuderia Ferrari HP ci inorgoglisce molto e siamo felici di celebrarla insieme ai Tifosi che rendono questo sport così speciale, in occasione di un appuntamento esclusivo come il Gran Premio di Monza. Dopo l’apertura di ‘The House of Peroni Nastro Azzurro 0.0%’ a Bologna lo scorso maggio per il Gran Premio dell’Emilia Romagna, replicare l’apertura anche a Milano in una piazza così importante è per noi motivo di orgoglio. Vogliamo essere al fianco dei nostri consumatori per festeggiare momenti unici ed emozionanti e dare vita alla filosofia di Peroni Nastro Azzurro ‘Vivi Ogni Momento".

La bandiera per onorare la passione di Tifosi Prima del Gp di Monza, alla "The House Peroni Nastro Azzurro 0.0%" è approdata anche la bandiera personalizzata ideata e prodotta da Peroni Nastro Azzurro 0.0%, che rappresenta il sostegno incrollabile per i Tifosi di tutto il mondo e ha dato il via al weekend di F1 in perfetto stile italiano. Riconoscendo l'importanza delle bandiere di squadra, la creazione di questa bandiera simboleggia la celebrazione da parte di Peroni Nastro Azzurro 0.0% dei fan e della loro passione. Grande 5m x 5m, è stata progettata con al centro la Scuderia Ferrari HP e su di essa sono rappresentate: un'immagine centrale di entrambi i piloti della Scuderia Ferrari HP 2024, Charles Leclerc e Carlos Sainz; i nomi di 250 Tifosi di tutto il mondo inviati dai Fan Club Scuderia Ferrari HP di Italia, Regno Unito, Stati Uniti e Canada; il messaggio “Salute Tifosi” in tessuto, realizzato con materie prime Made in Italy. Nella serata del 29 agosto è stato proprio Charles Leclerc ad arrivare alla "The House of Peroni Nastro Azzurro 0.0%" percorrendo in barca il Naviglio milanese, per regalare a migliaia di fan di Scuderia Ferrari HP la bandiera: una simbolica lettera d'amore per onorare la loro passione e dare inizio a un nuovo rituale per i Tifosi. Il pilota, fiancheggiato da fumogeni blu e rossi, è stato accolto dalla giornalista sportiva e presentatrice televisiva di Sky Sport Federica Masolin.

Lanzarotti (Asahi): "Ispirati dallo spirito e dalla passione dei Tifosi" "La bandiera, donata ai Tifosi qui a Milano, è una pietra miliare celebrativa della nostra partnership con Scuderia Ferrari HP. Fin dall'inizio, l'obiettivo della nostra partnership è stato quello di offrire ai Tifosi esperienze ricercate - ha commentato Paolo Lanzarotti, Amministratore Delegato di Asahi Europe & International - Questo regalo speciale, consegnato a mano da Charles Leclerc, è la massima espressione del nostro impegno nei confronti dei Tifosi. Continuiamo a essere ispirati dal loro spirito e dal loro incrollabile sostegno e condividiamo la loro passione per la squadra".