Un giorno importante per il team britannico guidato da Lawrance Stroll. Ora l'appuntamento che porterà all'annuncio ufficiale dell'ingresso di Adrain Newey in Aston Martin. Il 65enne ingegnere, ormai ex Red Bull, era vicino alla Ferrari ed è stato corteggiato anche da Williams e McLaren. Qui la diretta della presentazione e il racconto minuto per minuto