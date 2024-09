Dopo il weekend di Monza la Formula 1 torna in pista a Baku, in Azerbaijan. Il team principal della Ferrari, Frederic Vasseur, ha fatto il punto prima dell'inizio del weekend: "Storicamente siamo sempre stati piuttosto competitivi su quel tracciato. Con Leclerc e Sainz punteremo ancora una volta a eseguire tutto alla perfezione per provare a portare a casa un altro risultato importante per la squadra". Tutto il fine settimana è in diretta su Sky e in streaming su NOW

BAKU, DOVE LA POLE NON DA' CERTEZZE - GUIDA TV