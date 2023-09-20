Formula 1, GP dell'Azerbaijan: il circuito cittadino di Baku, le caratteristiche. FOTO
Da Madrid a Baku. La Formula 1 fa tappa in Azerbaijan sul tracciato cittadino di Baku che presenta caratteristiche molto particolari. Qui tutto sulle curve, le velocità e i giri da percorerre in gara. Tutto il weekend è live su Sky e in streaming su NOW
- La F1 torna in pista. Archiviata Madrid, tutto è pronto per la gara sul circuito cittadino di Baku, che si correrà di sabato. Un layout diverso da quello di Monaco: scopriamolo insieme...
- Curve: 20
- Lunghezza: 6.003 m
- Velocità di punta: stimate in circa 340 km/h.
- Giri: 51