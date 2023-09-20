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LE FRENATE - La pista si sviluppa intorno alle vie più pittoresche di Baku. Dopo le prime 4 curve a 90 gradi, il tracciato si fa più tortuoso e presenta un totale di 10 frenate per giro. Nel complesso il circuito è altamente impegnativo per i freni e tutti i team dovranno prestare molta attenzione alle temperature di dischi e pinze freno (dati Brembo).