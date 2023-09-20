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Formula 1, GP dell'Azerbaijan: il circuito cittadino di Baku, le caratteristiche. FOTO

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©Getty

Da Madrid a Baku. La Formula 1 fa tappa in Azerbaijan sul tracciato cittadino di Baku che presenta caratteristiche molto particolari. Qui tutto sulle curve, le velocità e i giri da percorerre in gara. Tutto il weekend è live su Sky e in streaming su NOW

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