Nel giovedì di Baku, il pilota della Red Bull ha commentato il duello tra Norris e Piastri a Monza: "Penso che sia piuttosto naturale, quando hai due bravi piloti nella stessa squadra vogliono battersi a vicenda. Per noi è un vantaggio, ma io voglio basarmi sulle nostre forze". Sul passaggio di Newey in Aston Martin: "Abbiamo vinto tanto insieme, ma non si può restare nel passato, bisogna guardare avanti".

BAKU, DOVE LA POLE NON DA' CERTEZZE