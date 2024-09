Dopon aver centrato la sua quarta pole sul tracciato cittadino di Baku, Leclerc proverà a reglare un'altra domenica da sogno ai tifosi della Ferrari. In seconda fila c'è anche l'altra Rossa di Sainz. Il via alle 13, qui tutte le ultime news prima del via: diretta Sky e streaming su NOW HIGHLIGHTS DELLE QUALIFICHE

Con negli occhi e nella mente ancora l'euforia per il trionfo della Ferrari a Monza, oggi i tifosi della Rossa sperano di esultare per un altro trionfo del Cavallino. Alle 13 il viooa del GP dell'Azerbaijan, e davanti a tutti c'è la SF-24 di Charles Leclerc, che ieri ha centrato la quarta pole sul tracciato di Baku. In prima fila con il monegasco c'è Oscar Piastri con la McLaren, mentre dalla terza casella in griglia scatta l'altro ferrarista Carlos Sainz. Sesto Verstappen su Red Bull, addirittura diciassettesimo Norris. Il via alle 13: diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW.