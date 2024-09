Novità sul tracciato di Baku: per il GP dell'Azerbaijan è stata allungata la zona DRS di 100 metri rispetto all'anno scorso. Si tratta di un ritorno al passato per il circuito, dopo le difficoltà riscontrate dai piloti nel sorpassare nella passata stagione. Tutto il weekend è live su Sky e in streaming su NOW

Una novità in pista a Baku: la FIA ha allungato la zona DRS di 100m per il GP dell'Azerbaijan. Non è la prima volta che la Federazione attua modifiche di questo tipo: a Spa era stata accorciata la zona di attivazione dell'ala mobile, mentre a Monza è stata allungata, complice la difficoltà degli anni precedenti di effettuare le manovre di attacco. Stessa sorte per Baku, dove nelle stagioni passate i piloti avevano notato come i sorpassi fossero diventati difficili. Il punto di attivazione del DRS è stato quindi anticipato a 347 metri dopo l'ultima curva rispetto ai 447 dell'anno scorso, con il detection point rimasto uguale, per facilitare proprio i sorpassi. Piccola modifica anche alla seconda zona DRS, accorciata di soli due metri.