Christian Horner commenta il momento complicato della Red Bull alla vigilia di Baku: "Quando la simulazione non rispetta quanto si vede in pista, allora c'è qualche problema. Ma a Monza abbiamo avuto alcune risposte. Campionati a rischio? Non diamo nulla di scontato, continuiamo a spingere e lotteremo per i Mondiali fino all'ultima gara". Domenica GP alle 13: live su Sky e in streaming su NOW

GP BAKU: HIGHLIGHTS LIBERE