Novità sulla Mercedes in Azerbaijan: è stato completamente cambiato il frontale dell’interno del cockpit, dove appare un vetrino. Baku è un circuito ad alta velocità e questo aiuta ad avere meno turbolenze sul casco. Nel video, l'analisi di Matteo Bobbi. Tutto il weekend è live su Sky e in streaming su NOW

