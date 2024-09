Si è parlato tanto delle "Papaya Rules", le regole citate in un team radio di Norris a Monza. A fare chiarezza è il team principal Stella: "E' un modo rapido per ricordare che non vogliamo vedere contatti tra le due McLaren". Regole che però potrebbero cambiare se ad Abu Dhabi se Norris dovesse essere ancora in lotta per il Mondiale: "Primo valore è l'interesse del team, ma sarebbe logico e coerente con i nostri principi fare uno scambio". Weekend live su Sky e in streaming su NOW

BAKU, LIBERE LIVE