Continua il Mondiale di Formula 1 con il Gran Premio d'Azerbaijan . Appuntamento oggi con i primi giri in pista: prima sessione di prove libere in programma alle 11.30 e la seconda alle 15 . Sabato alle 10.30 l'ultima sessione di libere prima delle qualifiche , in programma alle 14 . Domenica la gara, in esclusiva live dalle 13 su Sky Sport Uno , Sky Sport F1 , Sky Sport 4K e in streaming su NOW . Nel weekend azero in pista anche la F2.

In pista anche il Mondiale Endurance con la 6 Ore del Fuji

Nel weekend spazio anche al FIA World Endurance Championship con la 6 Ore del Fuji. Nella notte tra sabato e domenica, a partire dalle ore 4, la gara in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW. Domenica si vola in Tennessee, con l’ultimo appuntamento dell’anno dell’NTT IndyCar Series. Il Big Machine Music city Gran Prix di Nashville sarà visibile in diretta domenica 15 settembre dalle ore 21.30 su Sky Sport Arena e in streaming su NOW. Continui aggiornamenti anche sul canale all news Sky Sport 24.