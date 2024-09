Carlos Sainz analizza il 3° posto nelle qualifiche di Baku: "Abbiamo avuto una giornata solida con entrambe le macchine. Non è la mia pista preferita, quindi sono in una buona posizione. Il passo sembra forte, quindi c’è tanto in gioco per la gara. La prima fila Ferrari era possibile, potremmo farla in gara". Domenica GP alle 13: live su Sky e in streaming su NOW

F1, GP BAKU: HIGHLIGHTS QUALIFICHE