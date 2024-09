Dalla prima gara della stagione all'ultima corsa a Monza: ecco come sono cambiate le performance delle monoposto in attesa di scendere in pista per la prossima gara a Baku. McLaren cresce e guadagna 3 decimi, cala la Red Bull. Domani gara alle 13: tutto live su Sky e in streaming su NOW

F1, GP BAKU: LA DIRETTA DI LIBERE E QUALIFICHE