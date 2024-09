Oscar Piastri esulta per il successo di Baku, il secondo della carriera: "È stato faticoso, ma è stata anche una delle mie gare più belle in assoluto. Considerato da dove siamo partiti con il team, quando eravamo letteralmente gli ultimi, ora siamo in testa al mondiale, è una grande svolta. Qualche mese fa un risultato come questo non sarebbe stato possibile da parte mia, sono entusiasta pensando a quello che potrebbe riservare il futuro". Guarda il video

GP BAKU: GLI HIGHLIGHTS