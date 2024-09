Quella di Marina Bay potrebbe essere l'ultima gara dell'australiano con la Visa Cash App RB? C'è l'ipotesi che possa essere sostituito da Lawson e l'australiano ammette: "So com'è e come funziona, ma credo che ogni cosa verrà decisa dopo il fine settimana. Non so se sarò in griglia nel 2025, ma io cercherò di dare il meglio. Poi, ovviamente, sarà Red Bull a decidere". Tutto il weekend live su su Sky e in streaming su NOW

Essere Daniel Ricciardo non è facile in questo momento. Da un po' di stagioni i risultati in Formula 1 non sono all'altezza di quella che era la sua fama sin dai tempi della Red Bull (3 pole, 10 prime file, 8 vittorie, 32 podi in oltre 250 GP in carriera) e il suo ritorno da titolare alla guida della Via Cash App RB non lo ha aiutato a cambiare rotta. E così ancora una volta si addensano nuvole minacciose sul suo futuro, tanto che un rumor (più di una voce stando anche alle parole che seguono...) considera quella di domenica a Singapore la sua ultima gara: sarebbe pronto Liam Lawson a sostituirlo. "So com’è e come funziona", sono le parole dell'australiano riportate dal sito ufficiale della Formula 1. Il 35enne pilota nato a Perth ha detto ai media prima del Gran Premio di Singapore che non sarà in grado di fornire un aggiornamento sul suo futuro fino a quando non terminerà il fine settimana di Marina Bay: "Penso che sarà allora che verranno prese le decisioni e per noi che conosciamo il contratto, è lì che cadono le date. Dopo il fine settimana ne sapremo di più".

"So com'è e come funziona la Formula 1" Un po' verrebbe da esclamare 'ci risiamo', dato che non è la prima volta che Daniel è in bilico. E stavolta sembra non bastare nemmeno quella che è stata sempre l'incondizionata fiducia di Christian Horner nei suoi confronti. "So com'è e come funziona - si legge ancora su formula1.com - sapevo che ci sarebbero state alcune date e scadenze quest'anno, che fosse la pausa estiva o post-Singapore. Onestamente ci sono ancora così tante cose nell'aria. Vediamo come va il fine settimana".